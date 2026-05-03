Công an truy tìm đối tượng đánh người đàn ông ngã xuống đường khi đang chạy xe máy

Ngày 3-5, Công an phường Tam Thắng (TPHCM) đang khẩn trương xác minh, truy tìm những người liên quan trong vụ một người đàn ông bị tấn công từ phía sau khi đang điều khiển xe máy, ngã xuống đường, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 34 phút ngày 1-5, trên đường Lê Lợi (phường Tam Thắng). Thời điểm này, một người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị hai đối tượng áp sát, dùng vật giống mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu từ phía sau.

Bị đánh bất ngờ, người đàn ông mất lái, ngã nhào xuống đường trong khi xe vẫn còn trớn. Các phương tiện lưu thông phía sau đã phải đánh lái, thắng gấp để tránh gây tai nạn giao thông.

Người đàn ông bị tấn công khi đang đi trên đường. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến phẫn nộ, cho rằng hành vi tấn công người đang tham gia giao thông là đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

NGUYỄN NAM