Tịch thu xe máy bốc đầu khi chờ đèn đỏ

Sáng 23-4, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.X.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh, đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định.

Trước đó, trang fanpage Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân. Theo đó, khoảng 18 giờ 27 phút ngày 13-4, tại Km96 quốc lộ 13 (đoạn qua phường Bình Long), một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 93EA-040.xx có hành vi “bốc đầu” khi dừng chờ đèn đỏ, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hành vi "bốc đầu" xe máy được camera hành trình của người dân ghi lại và báo lực lượng chức năng. Ảnh: CAĐN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã khẩn trương xác minh, làm rõ và mời người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.X.T. thừa nhận hành vi điều khiển xe mô tô nêu trên chạy bằng một bánh và không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông.

Hai thanh niên vi phạm bị xử phạt và tịch thu phương tiện

Liên quan vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 3 cũng lập biên bản xử phạt ông N.V.H. (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

XUÂN TRUNG

