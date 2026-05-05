Điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành có nhiều thương tích

Chiều 5-5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghi do mẹ và người tình của mẹ ra tay tại một phòng trọ trên địa bàn.

Theo ông Nhân, người mẹ thuê trọ, sống cùng con trai và người tình khoảng hơn một tháng trước khi sự việc bị phát hiện. Sau khi nắm thông tin, địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai biện pháp bảo vệ cháu bé.

Thông tin ban đầu cho thấy, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu N.G.K. (2 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ ghi nhận hiện trường, đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Thương tích trên người bé trai 2 tuổi nghi do mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành

Qua xác minh, sáng cùng ngày, người tình của mẹ bé đã dùng cây tre đánh vào chân khi cháu khóc. Đến đầu giờ chiều, cả hai tiếp tục đánh vào lưng, đầu khiến cháu bị chảy máu. Sau đó, họ đi mượn tiền để đưa cháu đi viện. Trong lúc này, hàng xóm phát hiện, trình báo công an.

Cơ quan chức năng xác định cháu bé từng nhiều lần bị bạo hành, dẫn đến đa chấn thương, gãy xương, hôn mê, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện công an đang lấy lời khai các bên liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, bệnh nhi N.G.K. (2 tuổi) nhập viện với chẩn đoán đa chấn thương, dập lách, dạp gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu.

Mặc dù trẻ đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng tình trạng vẫn nặng. Hiện các bác sĩ đang theo dõi sát sao và điều trị tích cực cho bé.

TRÚC GIANG - GIAO LINH

