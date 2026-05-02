Tìm thấy thi thể người nước ngoài mất tích ở hồ Đá Đen

Trưa 2-5, thi thể người đàn ông mất tích khi chèo SUP tại hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Ông K.H.S. được xác định tử vong sau khi tìm thấy

Chiều 2-5, lãnh đạo UBND xã Kim Long cho biết, vào lúc hơn 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã tìm thấy thi thể ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), người được trình báo mất tích tại hồ Đá Đen từ ngày 1-5.

Thi thể được phát hiện tại khu vực lòng hồ, cách bờ khoảng 500m. Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng đưa thi thể vào bờ và chuyển về nhà xác để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Lực lượng chức năng đưa thi thể ông S. vào bờ

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, sáng 1-5, ông S. cùng một người bạn đến hồ Đá Đen để chèo SUP. Sau khi chèo sang bờ đối diện tham quan, chụp ảnh, cả hai quay lại điểm xuất phát.

Trong lúc di chuyển, người bạn đi phía trước không còn thấy ông S. phía sau nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, công an phối hợp các lực lượng đã huy động gần 100 người cùng nhiều phương tiện tìm kiếm xuyên ngày đêm. Đến trưa 2-5, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Ông K.H.S. được xác định là giám đốc một công ty chuyên sản xuất giàn giáo và vật tư sắt thép tại Khu công nghiệp Châu Đức (xã Ngãi Giao, TPHCM).

TRÚC GIANG