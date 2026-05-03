Chồng chém vợ và con 2 tháng tuổi tử vong

Ngày 3-5, theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã khống chế thành công nghi phạm trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa cùng ngày.

Hiện trường trước nhà của nghi phạm

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 3-5, người dân quanh khu vực bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ một căn nhà trên địa bàn xã Vĩnh Công.

Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người chứng kiến ông N.T.P. (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công) cầm dao tấn công các thành viên gia đình trong trạng thái kích động, mất kiểm soát.

Hậu quả, vợ của ông P. là bà Đ.T.T cùng con nhỏ khoảng 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của ông P. khi vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công và bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng, phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra.

Thời điểm bị khống chế, ông P. liên tục la hét, có biểu hiện không bình thường. Vụ việc thu hút đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, livestream trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

QUANG VINH