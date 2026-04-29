Khống chế đám cháy lớn ở Khu công nghiệp Tân Bình

Đám cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn bùng phát tại một công ty trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Vĩnh Tân (TPHCM).

Chiều 29-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường vụ cháy tại một công ty trên đường CN9, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Vĩnh Tân.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, đám cháy xảy ra tại khu vực nhà xưởng, bên trong chứa nhiều vật liệu như gỗ, bao bì... nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Ngay khi phát hiện, công nhân và lực lượng bảo vệ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để ứng phó nhưng không thành, ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC07, Công an TPHCM đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy.

Đến khoảng 15 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Khu nhà xưởng có diện tích gần 7.000 m², trong đó diện tích cháy khoảng 4.000 m². Nhiều vật dụng, cấu kiện bên trong bị thiêu rụi, mái xưởng hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

