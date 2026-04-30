Xử lý tài xế chạy ngược chiều trên đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Ngày 30-4, Cục Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản một trường hợp điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn qua tỉnh Gia Lai.

Hình ảnh lực lượng chức năng cho dừng phương tiện để kiểm tra

Theo đó, trưa 29-4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tuần tra kiểm soát trên các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh phục vụ lễ thông xe.

Khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, tại tuyến đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (đoạn qua xã Phù Mỹ Tây, Gia Lai), tổ công tác phát hiện ô tô biển số 77A-34… chạy ngược chiều. Lực lượng chức năng đề nghị tài xế dừng xe, kiểm tra giấy tờ, yêu cầu quay đầu đúng chiều quy định và đưa phương tiện về trụ sở để lập biên bản xử lý.

Theo quy định, hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc bị phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan
NGỌC OAI

