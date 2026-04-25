Triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”, bắt giữ 205 đối tượng

Ngày 25-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Qua rà soát, theo dõi, xác định đây là hoạt động có tổ chức, có sự điều hành, vận hành theo quy luật.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án đã được xác lập. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Lào triển khai đồng bộ các biện pháp, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động, vai trò từng đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ “Trường gà quốc tế Viêng Xay”, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, tổ chức và các đối tượng tham gia, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt giữ 205 đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, “Trường gà quốc tế Viêng Xay” do Đào Anh Dũng (sinh năm 1979, trú phường Hà Đông, TP Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành. Các đối tượng góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính.

Các đối tượng đầu tư xây dựng khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc. Khi người chơi thắng cược, tổ chức thu 5% tiền “xâu” làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn...

Theo phân tích dòng tiền, từ ngày 29-1-2026 đến khi bị triệt phá, số tiền thu từ tiền “xâu” là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên website và hội nhóm Telegram để phục vụ đánh bạc trực tuyến. Quá trình điều tra trích xuất dữ liệu cho thấy hàng ngàn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái. Trong đó, xác định dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11-2025 đến khi bị bắt đã có hơn 10.000 lượt giao dịch, với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 136 bị can về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ điều tra.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

