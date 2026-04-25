Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 25-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1989, thường trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO có địa chỉ tại tổ dân phố 9, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “DORJE".

Tuy nhiên, cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định, trong khi thành phần thực tế nước giải khát tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Nước tăng lực nhãn hiệu DORJE do Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO sản xuất

Quá trình sản xuất sản phẩm nước tăng lực DORJE, Tùng tự ý giảm thành phần Cafein (dưới 70%) và không bổ sung thành phần Choline, không phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia quy định về nước giải khát.

Các sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại đại lý nhỏ lẻ gần các trường tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

VĂN THẮNG