Pháp luật

Bắt khẩn cấp “ông bầu” Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa

SGGPO

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan - “ông bầu” Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Tối 29-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (sinh năm 1960, trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

bat-ong-doan.jpg
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan (ngoài cùng bên trái). Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan.

Ông Cao Tiến Đoan là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á. Ngoài ra, ông còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

DUY CƯỜNG

