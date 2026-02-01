Tây Ninh: Bắt đối tượng đánh người gây tử vong sau va chạm giao thông

Pháp luật

Mai Anh Nhật (47 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) đánh người đàn ông đi ôtô 7 chỗ sau khi va chạm giao thông khiến nạn nhân bất tỉnh, tử vong sau đó.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ video
Theo thông tin ban đầu, trưa 30-1, Nhật lái xe bán tải, di chuyển từ khu vực ngã tư Hậu Nghĩa về hướng xã Hòa Khánh. Khi đến nút giao giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa – Gò Mối, tài xế giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu.

Cùng lúc, ô tô do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TPHCM), điều khiển chạy vượt bên trái và xảy ra va chạm. Sau đó, hai người xuống xe cự cãi. Camera an ninh ghi lại cảnh Nhật dùng tay đánh nhiều lần khiến ông H. ngã xuống đường, sau đó tiếp tục đá vào người khiến ông H. bất tỉnh tại chỗ.

Đối tượng cùng người dân xung quanh đưa ông H. đi cấp cứu trong tình trạng xuất huyết não nặng và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, nhưng tử vong vào tối 31-1.

Ngày 1-2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Mai Anh Nhật.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

QUANG VINH

