Quảng Ngãi: Triệt phá tụ điểm đào hầm để sử dụng ma túy

Lợi dụng địa hình phức tạp, Bùi Văn Thiện đã chiếm giữ trái phép khu đất hơn 1.000m² trên địa bàn thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để xây nhà chòi, đào hầm, tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy có quy mô lớn, tồn tại trong thời gian dài, gây bất an cho người dân địa phương.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 29-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, công an địa phương và các lực lượng liên quan đồng loạt tập kích tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Các lực lượng đã bắt quả tang 7 người đang tụ tập sử dụng ma túy, trong đó, Bùi Văn Thiện (47 tuổi, trú xã Bình Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu.

Đối tượng Bùi Văn Thiện (47 tuổi, trú xã Bình Sơn) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo cơ quan công an, lợi dụng địa hình phức tạp, đối tượng Bùi Văn Thiện đã chiếm giữ trái phép khu đất hơn 1.000m² trên địa bàn thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn để xây nhà chòi, đào hầm trú ẩn, dựng thùng container làm kho chứa đồ và là nơi tổ chức sử dụng ma túy.

Bùi Văn Thiện đã lôi kéo các đối tượng nghiện ma túy tại địa phương đến sử dụng ma túy, đổi lại yêu cầu các đối tượng này làm việc cho mình mà không trả tiền công.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Thiện bố trí người canh gác, cảnh giới, sẵn sàng báo động khi có người lạ xuất hiện, gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát.

Khu đất đối tượng chiếm giữ để tụ tập sử dụng ma túy

Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đối tượng Bùi Văn Thiện có 3 tiền án và 1 tiền sự, được xác định là côn đồ hung hãn, hết sức nguy hiểm, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt.

“Thiện cho những người khác sử dụng trái phép chất ma túy và điều khiển những người này thực hiện công việc do Thiện sai khiến, như trộm cắp cây cảnh, đào cây cảnh… và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc triệt xóa tụ điểm này không chỉ chấm dứt một “ổ ma túy” tồn tại dai dẳng mà còn cắt đứt mắt xích lôi kéo, sai khiến người nghiện phục vụ cho hoạt động phạm pháp của kẻ cầm đầu”, Trung tá Trần Thanh Tùng cho biết.

NGUYỄN TRANG