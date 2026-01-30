"Tổng tài" trong vụ chỉ đạo đánh người nhận 24 tháng tù

Ngày 30-1, TAND khu vực 3 - Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo: Nguyễn Văn Thiên (trú thôn Đông Lai, xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Văn Thiên là đối tượng có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở khu đô thị Times City xảy ra cách đây 4 tháng, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

2 bị cáo tại phiên tòa ngày 30-1

Theo hồ sơ vụ án, lúc 14 giờ 30 phút ngày 17-9-2025, tại quán cà phê “Góc quán”, do bị anh Ngô Minh Đ. (chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ..

Vũ sau đó đã dùng tay tát, đấm vào mặt anh Đ. khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà, gây thương tích. Vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Tại phiên tòa, Vũ khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Vũ và các nhân chứng, HĐXX xác định sự việc xảy ra đúng như trên.

HĐXX đánh giá sự việc gây tác động xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã có công văn đề nghị cơ quan pháp luật điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, với tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù, Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.

GIA KHÁNH