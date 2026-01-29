Năm 2025, xử lý hình sự 391 bị can liên quan tới an toàn thực phẩm

Theo Bộ Công an, liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm, có nhiều vụ việc lớn, phức tạp, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Ngày 29-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCA-V01 ngày 1-3-2025 của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Kế hoạch 135); Kế hoạch số 267/KH-BCA-C05 ngày 8-5-2025 của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (Kế hoạch 267).

Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Công an được tổ chức chiều 29-1

Theo thông tin từ cơ quan công an, đối với việc thực hiện Kế hoạch 135, trong năm qua, công an các địa phương đã rà soát hơn 5.360 cơ sở, khu vực, địa điểm ô nhiễm; tổ chức kiểm tra, xác minh hơn 4.000 cơ sở; khởi tố 89 vụ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.190 vụ...

Đối với Kế hoạch 267, lực lượng công an đã chủ động nhận diện những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử lý hình sự trên 120 vụ, 391 bị can... Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 18 vụ về các tội danh khác liên quan đến an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính trên 5.160 vụ với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng, tịch thu nhiều phương tiện, tang vật vi phạm…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần xác định việc thực hiện tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài. Giai đoạn trước mắt phải tập trung thực hiện, giải quyết quyết liệt vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công an các địa phương tập trung phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, ngành y tế, xã, phường đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm để đảm bảo người dân đón tết thật sự vui vẻ, lành mạnh. Trong quá trình thực hiện, công an các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân phụ trách theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu công an các địa phương không được lạm dụng việc kiểm tra hành chính, “phạt cho tồn tại”… Quá trình đấu tranh, xử lý tội phạm về môi trường, phải củng cố hồ sơ chặt chẽ, xác minh dòng tiền, hóa đơn, để khởi tố, điều tra, xử lý triệt để các hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn…

ĐỖ TRUNG