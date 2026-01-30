Theo đó, căn cứ tính chất, mức độ hành vi, lời khai tại phiên tòa và hồ sơ vụ án, đại diện cơ quan công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ” gồm: Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty LanQ) 17-19 năm tù; Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Sơn Lâm) 15-17 năm tù; Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty CP Dược Sơn Lâm) 7-9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Tống Viết Phải (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Nhóm bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” gồm: Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) 15-17 năm tù; Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) 3-4 năm tù; Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) 12-13 năm tù; Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) 8-9 năm tù… Các bị cáo khác bị đề nghị từ 24-30 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị đề nghị 15-17 năm tù về tội nhận hối lộ

Bản luận tội nêu, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã xâm phạm quan hệ sở hữu về tài sản, cụ thể là xâm phạm quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (trước đây) quản lý. Hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín, sự liêm chính của các cơ sở y tế và cá nhân có thẩm quyền của nhiều bệnh viện, trung tâm y tế. Do đó, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo hồ sơ, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bị cáo buộc chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (trước đây) và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang), tổng cộng 700 triệu đồng.

Cơ quan công tố cũng xác định, Huỳnh Nguyễn Lộc khi là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM có thẩm quyền quyết định việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại viện, nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trao đổi, thỏa thuận nhận hối lộ của Phạm Văn Cách hơn 47 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc vào viện.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng, bào chữa của các luật sư.

ĐỖ TRUNG