Triệt phá tổ chức lừa đảo hàng ngàn người

Cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia đã đột kích vào tòa nhà của các tổ chức tội phạm (Campuchia), bắt giữ toàn bộ băng nhóm gồm 47 đối tượng lừa đảo.

Ngày 29-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng. Nhóm tội phạm trú đóng trong tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Vụ án trên được phát hiện qua công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai. Nhóm đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm tạo lập để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia phối hợp thành lập 5 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Lực lượng Công an đấu tranh với Lê Đình Hùng (áo cam), đối tượng cầm đầu băng nhóm. Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Tổ công tác của Việt Nam tại địa bàn Campuchia đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà của nhóm tội phạm, bắt giữ toàn bộ băng nhóm gồm 47 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng là người Trung Quốc, 42 đối tượng là người Việt Nam (đối tượng cầm đầu là Lê Đình Hùng, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), thu giữ nhiều phương tiện thực hiện phạm tội của các đối tượng.

Quá trình đấu tranh, bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng ngàn nạn nhân trên cả nước với số tiền khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện trường nơi hoạt động của các đối tượng tại Campuchia. Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Đến ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH