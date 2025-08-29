Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của “ông bầu” Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa

Tối 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, TP Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Đông Á, có trụ sở tại số 01A Nguyễn Hiệu, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, động thái trên được thực hiện sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ông Cao Tiến Đoan. Quá trình xác minh, điều tra bước đầu xác định ông Đoan có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Cao Tiến Đoan ngoài vai trò lãnh đạo Công ty Đông Á còn giữ nhiều vị trí khác, gồm: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

DUY CƯỜNG