Xét xử 6 bị cáo trong vụ trúng đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng

Ngày 30-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo trong vụ vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản tại mỏ cát ĐB2B (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước đây).

Các bị cáo gồm: Nguyễn Sỹ Khoa (sinh năm 1974), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (sinh năm 2000), Đỗ Thị Lệ (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984), Trần Văn Bảy (sinh năm 1975) và Lê Nguyễn Đông Quân (sinh năm 1991, cùng trú TP Đà Nẵng), bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần MT Quảng Đà thành lập tháng 5-2022, vốn điều lệ đăng ký 100 tỷ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến đứng tên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, mọi hoạt động thực tế của doanh nghiệp này đều do Nguyễn Sỹ Khoa trực tiếp điều hành. Khoa cũng chi phối Công ty cổ phần Nông Sơn Farm, doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Ngày 18-10-2024, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ ĐB2B, giá khởi điểm hơn 1,2 tỷ đồng. Sau hơn 200 vòng đấu kéo dài đến rạng sáng 19-10-2024, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức tương đương hơn 370 tỷ đồng, cao gấp 300 lần giá khởi điểm.

Quá trình điều tra xác định, năng lực tài chính của các doanh nghiệp tham gia đấu giá đã bị làm sai lệch ngay từ khâu hồ sơ. Vốn chủ sở hữu thực tế của MT Quảng Đà và Nông Sơn Farm theo báo cáo tài chính năm 2023 chỉ khoảng 1 tỷ đồng.



Trước thời điểm đấu giá, Nguyễn Sỹ Khoa chỉ đạo kế toán Đỗ Thị Lệ lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng khống vốn chủ sở hữu của MT Quảng Đà lên 200 tỷ đồng và Nông Sơn Farm lên 150 tỷ đồng, dù không có việc góp vốn thực tế.

Ngoài ra, quá trình đấu giá còn có dấu hiệu thông đồng nâng giá. Nguyễn Sỹ Khoa không trực tiếp tham gia đấu giá nhưng giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt, yêu cầu các bị cáo liên tục báo cáo diễn biến từng vòng đấu để quyết định việc tiếp tục trả giá hay dừng lại.

Hậu quả, UBND thị xã Điện Bàn (cũ) đã ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá. Cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại phát sinh từ vụ việc hơn 144,6 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Sỹ Khoa 18 tháng tù; Đỗ Thị Lệ 12 tháng tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Lê Nguyễn Đông Quân 12 tháng tù; Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến mỗi bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

