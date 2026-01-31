Bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn ở Thái Lan

Ngày 31-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thành phố.

Công an TP Đà Nẵng truy bắt thành công 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 7-7-2023, trước căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông N.Đ.H. (sinh năm 1985, trú phường Hòa Cường). Khi ông H. đang đi bộ thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao chém vào đùi phải, gây thương tích nặng với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 50%. Sau khi gây án, đối tượng được đồng bọn chở bằng xe máy rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng trực tiếp gây án là Nguyễn La Duy (sinh năm 1980, trú TP Hà Nội); đối tượng chở Duy tẩu thoát là Phạm Văn Việt (sinh năm 1985, trú TP Hà Nội).

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa nạn nhân và Phạm Chiến Thắng (sinh năm 1974, trú TP Hải Phòng). Thắng đã chỉ đạo các đối tượng có tiền án, tiền sự lên kế hoạch tấn công ông H..

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phạm Chiến Thắng, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng và Phạm Văn Việt. Riêng đối tượng Nguyễn La Duy, Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã.

Tiếp tục truy xét, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác định các đối tượng đang lẩn trốn tại Thái Lan. Ngày 19-1, tổ công tác của Công an TP Đà Nẵng đã sang Thái Lan, phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy bắt.

Đến ngày 22-1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền tại TP Pattaya (tỉnh Chon Buri). Đối tượng Nguyễn La Duy sau đó ra đầu thú. Ngày 29-1, 3 đối tượng đã bị trục xuất khỏi Thái Lan và bàn giao cho Cơ quan Công an Việt Nam tại sân bay quốc tế Bangkok.

PHẠM NGA