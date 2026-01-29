Triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới

5 đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Tối 29-1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và Đồn Biên phòng Mường Ải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp Công an xã Hữu Kiệm và xã Chiêu Lưu, cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi mua bán người.

Cầm đầu đường dây là Lương Thị Chiến (sinh năm 1979, trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An). Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định từ đầu năm 2011, Lương Thị Chiến cấu kết với một số đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây, tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, muốn kiếm tiền nhanh chóng, để lừa bán sang làm vợ cho đàn ông ngoại quốc. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng trải dài trên nhiều địa bàn, chia thành nhiều nhóm nhỏ, có tổ chức, tinh vi.

Cơ quan công an xác định, ngoài Chiến, 4 đối tượng khác cũng tham gia vào đường dây trên với vai trò tích cực gồm: Nguyễn Văn Phỏng (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1982), Lương Thị Hoa (sinh năm 1969) cùng trú xã Hữu Kiệm và Lô Thị Nhân (sinh năm 1978, trú xã Chiêu Lưu).

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã dụ dỗ bán 1 phụ nữ (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) sang nước ngoài làm vợ với giá 90 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng nhóm đối tượng đưa cho gia đình nạn nhân, 70 triệu đồng còn lại được chúng chia nhau tiêu xài. Đồng thời, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân bị các đối tượng trên lừa bán.

Hiện chuyên án đang được đấu tranh, mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng trình báo để được hỗ trợ.

DƯƠNG QUANG