Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người tử vong ở TPHCM

Ngày 5-2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện 11/CĐ-TTg về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 53 phút ngày 5-2, làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

PHAN THẢO