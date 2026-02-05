Hai người tử vong bất thường trong căn nhà ở xã Hóc Môn

Chiều 5-2, Công an xã Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong trong căn nhà ở hẻm đường Đỗ Văn Dậy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, một người dân đến căn nhà trên để thăm người thân. Khi vào bên trong, người này phát hiện một người đàn ông đã tử vong nên tri hô. Ngay sau đó, người dân xung quanh đến hỗ trợ và tiếp tục phát hiện thêm thi thể một phụ nữ sống chung trong căn nhà với người đàn ông.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án

Sự việc được trình báo đến Công an xã Hóc Môn. Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân sống gần khu vực, người đàn ông tên H (khoảng 57 tuổi) và người phụ nữ khoảng 60 tuổi, sinh sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà này nhiều năm nay. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được đưa đến nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

KIẾN VĂN - CẨM NƯƠNG