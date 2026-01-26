Chi sai tiền tiếp khách với hàng tỷ đồng, 3 cán bộ lãnh án tù

Ngày 26-1, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo về tội "Vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai (trước đây).

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thế Quang (cựu Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai) bị phạt 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Lựu (cựu Phó Chánh Văn phòng) nhận mức án 3 năm tù và bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (kế toán) lãnh án 12 tháng tù.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2013-2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai đã chi tiền tiếp khách khi không có tài liệu chứng minh đoàn khách đến làm việc, thanh toán không đúng đối tượng, với tổng cộng 331 chứng từ, số tiền 1,8 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thế Quang tại tòa

Thời điểm đó, bị cáo Quang với vai trò Chánh Văn phòng, kiêm chủ tài khoản, đã ký duyệt thanh toán toàn bộ số chứng từ sai phạm. Bị cáo Lựu, với vai trò kế toán năm 2013 và phụ trách kế toán năm 2014, đã ký 324 chứng từ tiếp khách ngoài tỉnh, với số tiền 1,7 tỷ đồng.

Còn bị cáo Vi, cùng vai trò kế toán năm 2014, đã ký 164 chứng từ tiếp khách ngoài tỉnh, với số tiền hơn 870 triệu đồng. Quá trình điều tra, Vi đã tự nguyện nộp khắc phục gần 900 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận cáo buộc, cho rằng thời điểm đó chưa nhận thức đầy đủ sai phạm. Trong đó, bị cáo Quang khẳng định không vụ lợi hay kê khống chi tiếp khách, chủ yếu chi cho ăn uống, chỗ nghỉ của các đoàn khách các tỉnh đến công tác.

NGỌC OAI