Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 26-1, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng “đen” trá hình với lãi suất chỉ 0,5% – 1,5%/tháng. Các đối tượng này yêu cầu thủ tục đơn giản, chỉ cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để dụ dỗ nhiều người vay.

Bằng cách thức trên, nhóm của Kiệt đã lừa nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng (trước đây) giao giấy tờ tùy thân và GCNQSDĐ. Sau đó, nhóm này lừa người vay ký vào hợp đồng dưới hình thức “chuyển nhượng QSDĐ có thời hạn”. Thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ cho các những người do nhóm Kiệt thuê đứng tên.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, nhóm này câu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng (trước đây) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có nhiều đối tượng khác trong đường dây lừa đảo đã giúp Kiệt chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ các bị hại khác.

Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng bị thiệt hại nặng nề và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh nguy cơ mất nhà, đất.

Với các hành vi trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt tù chung thân và Chiêm Diệu Đại 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với các bị cáo giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc chiếm đoạt tài sản, bị tòa tuyên phạt mức án từ 7 đến 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tùy theo vai trò và mức độ tham gia hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” bị tuyên phạt mức án từ 2 đến 15 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các ngân hàng số tiền thiệt hại gồm: nợ gốc, nợ lãi và các dư nợ tín dụng liên quan theo quy định của pháp luật.

