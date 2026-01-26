Xét xử các cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Ngày 26-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 14 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem) cùng bị xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem, được dẫn giải tới tòa

7 bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem), Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem), Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam) cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử trong phiên tòa sáng nay

Theo cáo trạng, Vicem là doanh nghiệp nhà nước, do vậy, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của đơn vị này phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo toàn vốn nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (trước đây), các bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng với những bị cáo khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm, khi cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư; cố ý không thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai dự án do không có hiệu quả.

Theo cáo trạng, tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng...

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày liên tục.

ĐỖ TRUNG