Đánh 2 cha con thương vong, lãnh án chung thân

Ngày 26-1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chau Linh E (sinh năm 1994, cư trú xã An Cư, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Bị cáo Chau Linh E tại tòa

Theo cáo trạng, gia đình của Linh E có mâu thuẫn từ trước với Nèang R. (sinh năm 1975, cư trú xã An Cư). Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 17-6-2025, sau khi uống rượu, Linh E điều khiển xe mô tô chạy về nhà. Khi Linh E đi ngang qua nhà R., hai bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, R. dùng tay đánh vào mặt của Linh E. Linh E liền lấy cây búa dài 37,5cm treo sẵn trên xe xông đến, chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ và tay khiến R. tử vong tại chỗ.

Thấy con bị đánh, ông Chau A. (sinh năm 1941) chạy đến can ngăn, cũng bị Linh E cầm búa đánh nhiều nhát trúng vùng đầu, vai, tay. Ông A. hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Linh E ném cây búa tại hiện trường, rồi bỏ đi.

Quang cảnh phiên tòa

Ông A. được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Châu Đốc cấp cứu, điều trị với tỷ lệ thương tật 54%. Sau khi gây án, Linh E đã đến Công an xã An Cư đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Linh E tù chung thân về tội “Giết người”. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại R. số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại A. số tiền 70 triệu đồng.

NAM KHÔI