Bắt tàu vận chuyển 600m³ cát không rõ nguồn gốc

Ngày 31-3, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải tàu LA-04509 về cảng của Hải đoàn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 600m³ cát nhiễm mặn không có giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, ngày 30-3, tại vùng biển tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra tàu LA-04509.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu LA-04509

Tàu LA-04509 có trọng tải toàn phần 998,5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông Trần Tấn Tài (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa và giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Qua kiểm tra bước đầu, thuyền trưởng Trần Tấn Tài khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 600m3 cát nhiễm mặn chưa rõ chất lượng. Thuyền trưởng tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát trên.

Dẫn giải tàu vi phạm

Lực lượng chức năng Hải đoàn Biên phòng 18 đã dẫn giải phương tiện về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG