Bắt tàu vận chuyển 600m³ cát không rõ nguồn gốc

Trước đó, ngày 30-3, tại vùng biển tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra tàu LA-04509.
Tàu LA-04509 có trọng tải toàn phần 998,5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông Trần Tấn Tài (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.
Qua kiểm tra bước đầu, thuyền trưởng Trần Tấn Tài khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 600m3 cát nhiễm mặn chưa rõ chất lượng. Thuyền trưởng tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát trên.
Lực lượng chức năng Hải đoàn Biên phòng 18 đã dẫn giải phương tiện về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.