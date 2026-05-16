Ngày đầu phân làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa (TPHCM): Giao thông cơ bản ổn định

Đường Cộng Hòa phân làn đảo chiều linh hoạt

Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng mô hình điều tiết giao thông theo khung giờ cao điểm trên tuyến đường dài khoảng 2,5km, từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch - khu vực được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông nhiều năm qua.

Theo phương án mới, hai làn giữa trên đường Cộng Hòa sẽ được điều chỉnh hướng lưu thông linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày. Vào buổi sáng, hướng từ đường Trường Chinh đi trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất được ưu tiên tăng số làn nhằm giảm áp lực phương tiện đổ dồn vào khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến chiều tối, phương án được đảo chiều, tăng số làn cho hướng từ trung tâm thành phố đi ngoại thành để phục vụ nhu cầu lưu thông tăng cao sau giờ làm việc.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong giờ cao điểm buổi sáng cho thấy, lưu lượng phương tiện từ khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám và các tuyến đường lân cận đổ về đường Cộng Hòa tăng cao ngay từ sớm. Trong khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút, dòng xe nối dài trên nhiều đoạn tuyến, đặc biệt tại các khu vực giao cắt và điểm nhập làn. Do là ngày đầu áp dụng phương án mới, không ít người dân gặp lúng túng khi lưu thông. Một số tài xế phải giảm tốc độ, dừng xe quan sát hoặc di chuyển chậm để nhận diện hướng đi phù hợp, dẫn đến hiện tượng đi nhầm làn hoặc chuyển hướng chưa đúng quy định tại một vài thời điểm. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ kéo dài đã không xảy ra nhờ sự điều tiết liên tục của lực lượng chức năng. Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) được bố trí ứng trực 100% quân số tại các chốt trọng điểm dọc tuyến. Các tổ công tác thường xuyên phát loa hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành biển báo, đồng thời trực tiếp hỗ trợ điều tiết phương tiện tại các vị trí đông xe. Nhờ vậy, đến khoảng 8 giờ, dù mật độ phương tiện tiếp tục tăng, dòng xe bắt đầu di chuyển ổn định hơn so với thời điểm đầu giờ cao điểm.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, việc lắp đặt dải phân cách lưu động đã bộc lộ một số bất cập trong ngày đầu triển khai. Tại một số vị trí, người đi bộ gặp khó khăn khi sang đường do bị chắn bởi dải phân cách, phải di chuyển xa hơn để tìm điểm băng qua phù hợp. Một số người dân kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung các vị trí sang đường an toàn nhằm bảo đảm thuận tiện cho người đi bộ. Đáng chú ý, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, một ô tô 7 chỗ lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố đi An Sương đã va chạm với dải phân cách thép tại khu vực gần giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý. Vụ va chạm khiến phần đầu phương tiện hư hỏng nhẹ, đồng thời làm xô lệch một đoạn dải phân cách. Sự cố không gây thương vong nhưng ảnh hưởng cục bộ đến giao thông trong thời gian ngắn, trước khi lực lượng chức năng có mặt xử lý.

Vào thời gian cao điểm buổi chiều, lưu lượng phương tiện từ hướng cầu vượt thép vòng xoay Lăng Cha Cả về đường Trường Chinh tiếp tục tăng cao. Dù mật độ xe đông, dòng phương tiện nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định, di chuyển liên tục nhưng chậm hơn so với giờ thấp điểm. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng không xảy ra, các nút giao trọng điểm cơ bản được kiểm soát tốt dưới sự điều tiết của lực lượng CSGT.

QUỐC HÙNG