Sáng 16-5, tại Thái Nguyên, Bộ NN-MT phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh phát động Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026.

Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 có chủ đề: “Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Theo ông, Việt Nam cần chuyển từ tư duy “chống thiên tai” sang “chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai”.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT, năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích và gây thiệt hại kinh tế hơn 104.000 tỷ đồng.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn. Đây là những yếu tố thiết yếu để bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã rất nỗ lực đạt được.

Bà Ramla Khalidi cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng khả năng chống chịu. Thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng của các nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu, mà còn là những người tiên phong thúc đẩy thay đổi.

