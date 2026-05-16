Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại Phú Quốc

Ngày 16-5, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đóng quân tại đặc khu Phú Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi thăm



Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc khu Phú Quốc nhanh chóng vận hành ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực.

Thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2025-2026, đơn vị đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới biển. Đồng thời, đơn vị phối hợp lực lượng kiểm ngư và chính quyền địa phương tuần tra, ngăn chặn khai thác hải sản trái phép theo quy định IUU.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh Bác Hồ đến cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đạt được thời gian qua; đồng thời khẳng định lực lượng Bộ đội Biên phòng đang phát huy tốt vai trò “lá chắn thép” nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới, lực lượng biên phòng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường dự báo, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nhất là năng lực chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao trình độ, năng lực chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

HUY MINH - LÊ QUỐC