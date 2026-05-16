Trao tặng công trình an sinh xã hội gần 200 triệu đồng tại tỉnh Lạng Sơn

Trưa 16-5, Đoàn đại biểu tham gia chương trình về nguồn “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên, đồng chí Tạ Quốc Trung và đồng chí Lê Thị Hồng Nga trao bảng tượng trưng các công trình an sinh xã hội tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VIỆT NGA

Trong khuôn khổ "Hành trình Theo chân Bác", 2 ngày qua, Đoàn đại biểu Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Cao Bằng. Tiếp nối những hoạt động ý nghĩa đó, trưa nay (16-5), tại cột mốc số 1116, Km số 0, tỉnh Lạng Sơn, nơi địa đầu của Tổ Quốc Việt Nam, Đoàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa.

Tham dự lễ trao tặng công trình an sinh xã hội có các đồng chí: Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM. Cùng với đó là đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Than Lòa.

Được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và sự đồng hành, tham gia đóng góp của các đại biểu tham gia hành trình, Đoàn trao tặng 3 phần quà gồm: 1 Hệ thống lọc nước RO, công suất 300 lít/giờ trị giá 100 triệu đồng; hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường biên giới, trị giá 60 triệu đồng và 200 lá cờ Tổ quốc; 50 suất học bổng (500.000 đồng/suất) tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trị giá 25 triệu đồng. Tổng kinh phí trao tặng 195 triệu đồng.

VIDEO: Trao tặng công trình an sinh xã hội tại tỉnh Lạng Sơn

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quà lưu niệm đến các đơn vị tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VIỆT NGA

Dịp này, Đoàn đại biểu Hành trình Về nguồn năm 2026 của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột mốc 1116 - Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Tại đây, Thiếu tá Tô Đức Long - Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị giới thiệu tổng quan về đơn vị cũng như chia sẻ các thông tin tuyến biên giới đất liền.

Cột mốc biên giới số 1116 trên đất liền tại cửa khẩu Hữu Nghị là một trong những cột mốc cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Cửa khẩu Hữu Nghị là cầu nối hết sức quan trọng trong việc giao thương, phát triển quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Thiếu tá Tô Đức Long - Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị giới thiệu các thông tin tuyến biên giới đất liền. Ảnh: VIỆT NGA

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 1116. Ảnh: VIỆT NGA

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: VIỆT NGA

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026); 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026); 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026), từ ngày 14 đến 16-5, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức "Hành trình Theo chân Bác" kết hợp Lễ Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2026 cấp Thành phố và Đảng ủy; tham quan các di tích lịch sử; tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Tổng kinh phí an sinh xã hội trao tại 2 tỉnh gần 1 tỷ đồng.

TIỂU TÂN