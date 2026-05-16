Miền Nam sắp vào đợt mưa dông

Sau đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước đang và sắp có mưa dông trở lại. Tại Nam bộ và TPHCM, mưa dông gia tăng trong những ngày tới.

Hà Nội tiếp tục nắng nóng 37 độ C trưa nay 16-5, chiều có thể mưa dông khởi đầu đợt mưa mới do không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Đài Khí tượng - thủy văn Bắc bộ cho biết, từ chiều tối nay 16-5, Hà Nội có khả năng có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 16-5, Hà Nội vẫn còn nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 37 độ C. Đến chiều và đêm cùng ngày, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 17-5, nắng nóng ở Hà Nội và Bắc bộ chấm dứt, thời tiết chuyển dịu mát do mưa diện rộng. Theo cơ quan khí tượng, mưa tại Hà Nội có thể nhiều hơn từ đầu tuần tới.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng trong ngày 16 và 17-5, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 18-5, nắng nóng diện rộng ở Trung bộ cũng kết thúc.

Cao nguyên Trung bộ, Nam bộ và TPHCM đã xuất hiện mưa dông cục bộ (diện hẹp). Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hương Lâm (Lâm Đồng) gần 149mm, Tà Lài (Đồng Nai) hơn 92mm, Hà Bang (Đắk Lắk) hơn 83mm.

Cao nguyên Trung bộ đang mưa, ảnh chụp lại từ dữ liệu theo dõi mây vệ tinh lúc 7 giờ ngày 16-5

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày và đêm 16-5, khu vực cao nguyên Trung bộ và Đông Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to cục bộ với lượng mưa có nơi trên 100mm. Miền Tây Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa trên 70mm.

