Hà Nội: Xe buýt bốc cháy dữ dội trên đường Lý Thường Kiệt

Ngày 16-5, một vụ cháy xe buýt xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng hốt. Rất may, toàn bộ hành khách và tài xế đã kịp thời rời khỏi phương tiện trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi chiếc xe.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Hà Nội, khoảng 9 giờ 51 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy xe buýt trên đường Lý Thường Kiệt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực số 7 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Chiếc xe buýt bùng cháy dữ dội trên đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: CƯỜNG TIẾN

Ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ chiếc xe buýt trên đường Lý Thường Kiệt

Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt thì bất ngờ bốc khói, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và bao trùm phần đầu phương tiện. Phát hiện sự cố, nhiều người dân khu vực đã hô hoán, hỗ trợ hành khách rời khỏi xe, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa vụ cháy xe buýt trên đường Lý Thường Kiệt

Các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen bốc cao cùng ngọn lửa dữ dội khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, chữa cháy nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng.

Đến khoảng 10 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu xác định vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng sau vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIẾN CƯỜNG