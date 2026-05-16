Nhiều nơi trên cả nước đã có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ trưa đến chiều 16-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Lượng mưa tính đến 15 giờ ngày 16-5 tại một số nơi như: Cẩm Phả (Quảng Ninh) 109,4mm, Thượng Tiến 1 (Phú Thọ) 78,2mm, Thạch Lâm (Thanh Hóa) 69,6mm…
Còn theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, lượng mưa tại một số nơi như sau (cập nhật đến 16 giờ):
|Địa phương
|Trạm
|Lượng mưa (mm)
|Quảng Ninh
|Hồ Tràng Vinh
|162,8
|Lâm Đồng
|Hồ Thôn 4 Lộc Bắc
|135,2
|Đồng Nai
|Thanh Lương (DT)
|123,4
|Quảng Ngãi
|Mô Rai
|96,6
|Thanh Hóa
|Thạch Lâm
|93,2
|Đắk Lắk
|Đăk Phơi
|87,8
|Phú Thọ
|Thủy điện Định Cư
|70,4
|Hà Nội
|Đông Anh
|67,2
|Bắc Ninh
|Xuân Hương
|52,8
|Khánh Hòa
|Hồ Đá Bàn, lưu vực Suối Dứa
|51,8
|Gia Lai
|Khu du lịch Hoàng Vân
|51,2
Tại Hà Nội, từ trưa đến chiều xuất hiện nhiều đợt mưa cục bộ, một số nơi mưa to.
Mưa rào cục bộ đã giúp giải nhiệt cho một số nơi sau chuỗi ngày dài nắng nóng gay gắt 36-39 độ C, đồng thời cung cấp nước tưới cho nông dân sản xuất nông nghiệp.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối 16-5 đến ngày 17-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Chiều tối và đêm 16-5, khu vực Tây nguyên cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Theo các chuyên gia khí tượng, mưa dông xuất hiện sau đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, sét và mưa đá là hai hình thái thiên tai nguy hiểm, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt. Người dân cần chủ động phòng tránh, hạn chế rủi ro khi mưa dông xảy ra.