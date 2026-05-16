Nhiều nơi trên cả nước đã có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng

Từ Bắc bộ đến Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, nhiều nơi đang có mây dông, mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ trưa đến chiều 16-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính đến 15 giờ ngày 16-5 tại một số nơi như: Cẩm Phả (Quảng Ninh) 109,4mm, Thượng Tiến 1 (Phú Thọ) 78,2mm, Thạch Lâm (Thanh Hóa) 69,6mm…

Còn theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, lượng mưa tại một số nơi như sau (cập nhật đến 16 giờ):

Địa phương Trạm Lượng mưa (mm) Quảng Ninh Hồ Tràng Vinh 162,8 Lâm Đồng Hồ Thôn 4 Lộc Bắc 135,2 Đồng Nai Thanh Lương (DT) 123,4 Quảng Ngãi Mô Rai 96,6 Thanh Hóa Thạch Lâm 93,2 Đắk Lắk Đăk Phơi 87,8 Phú Thọ Thủy điện Định Cư 70,4 Hà Nội Đông Anh 67,2 Bắc Ninh Xuân Hương 52,8 Khánh Hòa Hồ Đá Bàn, lưu vực Suối Dứa 51,8 Gia Lai Khu du lịch Hoàng Vân 51,2

Tại Hà Nội, từ trưa đến chiều xuất hiện nhiều đợt mưa cục bộ, một số nơi mưa to.

Mưa rào cục bộ đã giúp giải nhiệt cho một số nơi sau chuỗi ngày dài nắng nóng gay gắt 36-39 độ C, đồng thời cung cấp nước tưới cho nông dân sản xuất nông nghiệp.

Cơn dông gây mưa chiều 16-5 tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối 16-5 đến ngày 17-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối và đêm 16-5, khu vực Tây nguyên cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa dông xuất hiện sau đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, sét và mưa đá là hai hình thái thiên tai nguy hiểm, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt. Người dân cần chủ động phòng tránh, hạn chế rủi ro khi mưa dông xảy ra.

PHÚC VĂN