Cà Mau: Phát động đóng góp xây dựng 1.000 căn nhà cho người yếu thế

Ngày 16-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh (bìa trái) và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ hai từ trái sang) tham gia đóng góp xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 3.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo và rất nhiều hộ có cuộc sống khó khăn cần được hỗ trợ.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vận động sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp… phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, có cuộc sống ổn định bền vững.

Khối xã, phường ủng hộ 75 căn nhà trị giá 6 tỷ đồng

Dịp này, khối Đảng, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh Cà Mau đã ủng hộ kinh phí 2,8 tỷ đồng xây 35 căn nhà; khối chính quyền cấp tỉnh Cà Mau ủng hộ xây dựng 65 căn nhà, trị giá 5,2 tỷ đồng. Khối xã, phường ở Cà Mau ủng hộ 6 tỷ đồng, xây 75 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đại biểu tham dự tại buổi lễ cũng đóng góp ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau để xây dựng nhà cho những người yếu thế.

TẤN THÁI