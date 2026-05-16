Đoàn viên Bộ Công an ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNeID

Sáng 16-5, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, phối hợp các đơn vị và trường đại học trên địa bàn Thủ đô tổ chức Lễ ra quân "Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID".

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: GIA KHÁNH

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng C06 cho biết, chuyển đổi số quốc gia là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó Đề án 06 là một điểm sáng, đóng vai trò bản lề.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã nỗ lực không ngừng để xây dựng, phát triển và đưa các tiện ích của Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNeID vào đời sống.

Chính vì vậy, việc đoàn thanh niên C06 phát động chiến dịch gắn với nền tảng “Bình dân học vụ số” là sáng kiến rất thiết thực, kịp thời và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Đại tá Ngô Như Cường. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo Đại tá Ngô Như Cường, chiến dịch đã chính thức khởi động với 6 đội hình tình nguyện chuyên trách.

Để những tháng hè tình nguyện thực sự ý nghĩa, an toàn và để lại những dấu ấn đậm nét, lãnh đạo C06 đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch phải xác định rõ vai trò vinh dự và trách nhiệm của mình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ chính là những “đại sứ số”, “tuyên truyền viên số” mang hình ảnh của lực lượng công an nhân dân đến với quần chúng.

"Trong quá trình “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công, cán bộ, chiến sĩ phải giữ thái độ hòa nhã, tận tình, kiên nhẫn, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”", Đại tá Ngô Như Cường nhấn mạnh.

Lực lượng đoàn viên công an tổ chức lễ ra quân. Ảnh: GIA KHÁNH

Lãnh đạo C06 yêu cầu, các đội hình tình nguyện vừa ra mắt, cần bám sát các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch.

Đặc biệt, chú trọng đến đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh; cần linh hoạt phương pháp, thời gian để hỗ trợ tối đa cho các em học sinh cấp 3 chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và không ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Đồng thời, chú trọng ghi nhận những phản hồi, vướng mắc của người dân.

GIA KHÁNH