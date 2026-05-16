Ngày 16-5, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Trao tặng cờ Tổ quốc tới người dân tại lễ khởi động hành trình

Theo ban tổ chức, các hoạt động của hành trình được triển khai từ tháng 5 đến ngày 15-10-2026 trên phạm vi toàn quốc, đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng, hướng tới xây dựng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An

Hành trình được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các “địa chỉ đỏ” trên toàn quốc, kết hợp các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, giao lưu với nhân chứng lịch sử. Đồng thời, lồng ghép các nội dung tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thanh niên...

Ở cấp Trung ương, hành trình được triển khai theo 7 chặng, cụ thể: Nghệ An, TP Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, TPHCM, Hà Nội.

Tặng quà cho người dân

Thông qua hành trình, Hội LHTN Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong cống hiến; đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Trao tặng ngư dân Cửa Lò các phần quà gồm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, áo phao, túi và tủ thuốc an sinh

Ngay trong ngày khởi động hành trình tại tỉnh Nghệ An, đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như: rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ, đồng diễn Flashmode với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xếp chữ với chủ đề “70 năm - Thanh niên Việt Nam”, hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại Cửa Lò, khám chữa bệnh miễn phí cho con ngư dân, khánh thành sân bóng chuyền, chung kết và trao giải Pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hội trại thanh niên với nhiều trò chơi dân gian, hoạt động thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa…

Trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân phường Cửa Lò

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hội đồng Đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng 1 sân chơi thể thao cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

DƯƠNG QUANG