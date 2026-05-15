Tháo gỡ khó khăn các dự án trọng điểm tại phường Thủ Dầu Một

Chiều 15-5, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủ Dầu Một về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Trong quý 1-2026, phường Thủ Dầu Một duy trì ổn định kinh tế - xã hội; thương mại, dịch vụ phát triển tích cực trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện phường có 1.845 doanh nghiệp, 2.225 hộ kinh doanh và 4 siêu thị hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Trong quý 1, phường tiếp nhận 24.822 hồ sơ hành chính, đã trả kết quả hơn 20.700 hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân.

Tại buổi làm việc, phường Thủ Dầu Một kiến nghị thành phố bố trí khoảng 25 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để duy tu, chăm sóc công viên, hoa viên, hệ thống chiếu sáng và vệ sinh môi trường đô thị. Địa phương cũng đề xuất sớm phân cấp, phân bổ kinh phí sửa chữa thường xuyên các tuyến đường chính; đầu tư hạ tầng chống sạt lở, chống ngập tại các khu vực xung yếu.

Phường cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đối với nhiều dự án kéo dài nhiều năm như: khu dân cư Thế Kỷ 21, nay định hướng chuyển đổi thành Công viên Phú Cường; khu dân cư Võ Minh Đức; chợ Thủ Dầu Một và các công trình ven sông. Riêng dự án Thế Kỷ 21 rộng 23,4ha đã bị thu hồi chủ trương đầu tư, nhưng còn 117 hộ dân gặp khó khăn về tái định cư và nơi tạm cư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương trong phân cấp thẩm quyền các dự án, thanh lý tài sản công và tháo gỡ khó khăn phát sinh khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận kết quả phường Thủ Dầu Một đạt được thời gian qua; đồng thời yêu cầu địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án trọng điểm, nhất là giao thông, chống ngập và chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, phường cần chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, điều chỉnh cục bộ các dự án chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông; quyết liệt, tăng tốc hơn để thay đổi diện mạo đô thị Thủ Dầu Một trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đường ven sông Sài Gòn, các tuyến kết nối Vành đai 3, dự án chống ngập, ngăn triều; đồng thời xử lý các nút thắt giao thông trên đường Huỳnh Văn Cù và khu vực chợ Cây Dừa.

Đối với dự án chợ Thủ Dầu Một, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị đưa vào diện thanh tra để sớm tháo gỡ vướng mắc kéo dài. Riêng dự án khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, cần tập trung nguồn lực, triển khai đúng tiến độ để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý phường tiếp tục chăm sóc cây xanh, duy trì vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và quản lý hiệu quả các trụ sở công dôi dư sau sáp nhập, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

TÂM TRANG - DUY TRẦN