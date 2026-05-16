Binh đoàn 15 tặng quà cho già làng vùng biên giới

Sáng 16-5, tại xã Ia Dom, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng 40 suất quà cho các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu trên địa bàn 3 xã biên giới Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai).

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới Tây Nguyên.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ tặng quà cho già làng, trưởng thôn ở các xã biên giới

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ trong xây dựng khối đoàn kết quân - dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của Binh đoàn tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng buôn làng ngày càng đoàn kết, phát triển.

HỮU PHÚC