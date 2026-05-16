Xuyên đêm xây trường nội trú biên giới

Những ngày này, trên nhiều công trình trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại các xã biên giới thuộc tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, công nhân tất bật tăng ca, thi công xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Clip: Công nhân xuyên đêm thi công trường nội trú biên giới ở Gia Lai

Tháng 11-2025, UBND các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi tổ chức khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại 11 xã biên giới. Các công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2026.

Để đảm bảo tiến độ, nhiều nhà thầu tổ chức làm việc cả ban đêm. Trên các công trường, ánh đèn sáng rực, công nhân khẩn trương thi công nhiều hạng mục.

Công nhân thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi)

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS xã Ia Dom và Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), có thời điểm, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco huy động khoảng 80 - 100 công nhân tăng ca vào ban đêm.

Trong khi đó, đêm xuống, ở các xã vùng biên Sa Loong, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi), công trường rực sáng ánh đèn.

Công nhân miệt mài tăng ca, gấp rút hoàn thiện từng hạng mục để những ngôi trường mới sớm đưa vào sử dụng.

Công nhân Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco thi công trường nội trú tại Gia Lai

>>Dưới đây là hình ảnh ghi nhận không khí thi công đêm tại các công trình:

Tại Quảng Ngãi:

Công nhân thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Dục Nông
Công nhân xây tường
Tháo ván vừa đổ trụ bê tông
Những bức tường được xây trong đêm
Công nhân thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Sa Loong
Công nhân làm sắt để đổ bê tông
Công nhân chăm chỉ làm việc trong đêm

Tại Gia Lai:

Ngôi trường sáng rực đèn để công nhân thi công trong đêm
Công nhân chia tốp làm việc
Công nhân hàn sắt
Xây tường
Thi công hạng mục sắt trước khi đổ bê tông
Đổ sàn bê tông
Việc thi công triển khai khẩn trương
Những khung sắt được thi công chắc chắn
Tất bật đổ bê tông
Làm sàn trước khi đổ bê tông
HỮU PHÚC

