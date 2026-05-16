Xuyên đêm xây trường nội trú biên giới

Những ngày này, trên nhiều công trình trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại các xã biên giới thuộc tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, công nhân tất bật tăng ca, thi công xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ.
Tháng 11-2025, UBND các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi tổ chức khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại 11 xã biên giới. Các công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2026.
Để đảm bảo tiến độ, nhiều nhà thầu tổ chức làm việc cả ban đêm. Trên các công trường, ánh đèn sáng rực, công nhân khẩn trương thi công nhiều hạng mục.
Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS xã Ia Dom và Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), có thời điểm, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco huy động khoảng 80 - 100 công nhân tăng ca vào ban đêm.
Trong khi đó, đêm xuống, ở các xã vùng biên Sa Loong, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi), công trường rực sáng ánh đèn.
Công nhân miệt mài tăng ca, gấp rút hoàn thiện từng hạng mục để những ngôi trường mới sớm đưa vào sử dụng.
