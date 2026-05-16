Hà Nội hỏa tốc kiểm tra toàn bộ phương tiện vận tải công cộng sau vụ cháy xe buýt

Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, chỉ đưa phương tiện đủ điều kiện an toàn vào vận hành.

Ngày 16-5, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng yêu cầu tăng cường phòng chống cháy nổ đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội, ngay sau vụ một xe buýt bị cháy rụi khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội) vào sáng cùng ngày.

Chiếc xe buýt bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội quán triệt nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa ra hoạt động, đặc biệt với các bộ phận liên quan đến bình ắc quy, pin và bình khí nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đồng thời, thường xuyên theo dõi điều kiện kỹ thuật, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm định, bảo dưỡng và chỉ đưa phương tiện đủ điều kiện an toàn vào vận hành.

Lực lượng chức năng dập lửa vụ cháy xe buýt trên đường Lý Thường Kiệt

Cùng với đó, các đơn vị chủ động rà soát, thay thế bình cứu hỏa hết hạn trên xe buýt, đoàn tàu, tại nhà ga, depot và bãi đỗ xe; niêm yết đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ, biển cấm lửa, và sơ đồ thoát nạn tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống cháy nổ trên xe buýt, đoàn tàu và tại các nhà ga; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống cháy nổ có liên quan tới vận tải hành khách công cộng.

Hiện trường chiếc xe buýt bị cháy

Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe buýt tuyến 03A (tuyến Gia Lâm - Giáp Bát) mang biển kiểm soát 29B-193.15 khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt bất ngờ bị cháy. Phát hiện sự cố, lái xe đã kịp thời dừng xe và cùng hành khách thoát khỏi xe, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức chữa cháy. Đến 10 giờ 10 phút, vụ cháy xe được khống chế, không gây thương vong về người nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng.

NGUYỄN QUỐC