Xã hội

Hà Nội hỏa tốc kiểm tra toàn bộ phương tiện vận tải công cộng sau vụ cháy xe buýt

SGGPO

Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, chỉ đưa phương tiện đủ điều kiện an toàn vào vận hành.

Ngày 16-5, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng yêu cầu tăng cường phòng chống cháy nổ đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội, ngay sau vụ một xe buýt bị cháy rụi khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội) vào sáng cùng ngày.

5.jpg.jpg
Chiếc xe buýt bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội quán triệt nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa ra hoạt động, đặc biệt với các bộ phận liên quan đến bình ắc quy, pin và bình khí nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đồng thời, thường xuyên theo dõi điều kiện kỹ thuật, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm định, bảo dưỡng và chỉ đưa phương tiện đủ điều kiện an toàn vào vận hành.

3.jpg.jpg
Lực lượng chức năng dập lửa vụ cháy xe buýt trên đường Lý Thường Kiệt

Cùng với đó, các đơn vị chủ động rà soát, thay thế bình cứu hỏa hết hạn trên xe buýt, đoàn tàu, tại nhà ga, depot và bãi đỗ xe; niêm yết đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ, biển cấm lửa, và sơ đồ thoát nạn tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống cháy nổ trên xe buýt, đoàn tàu và tại các nhà ga; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống cháy nổ có liên quan tới vận tải hành khách công cộng.

4.jpg.jpg
Hiện trường chiếc xe buýt bị cháy

Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe buýt tuyến 03A (tuyến Gia Lâm - Giáp Bát) mang biển kiểm soát 29B-193.15 khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt bất ngờ bị cháy. Phát hiện sự cố, lái xe đã kịp thời dừng xe và cùng hành khách thoát khỏi xe, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức chữa cháy. Đến 10 giờ 10 phút, vụ cháy xe được khống chế, không gây thương vong về người nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Tin liên quan
NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

Phố Lý Thường Kiệt 03A Doanh nghiệp vận tải Cháy nổ Bình ắc quy Cửa Nam Sở Xây dựng Hà Nội Đơn vị chức năng Xe buýt Hỏa tốc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn