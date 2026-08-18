Pháp luật

Bắt “Tế điên Nam Định” vì thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

SGGPO

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp bắt giữ đối tượng giang hồ mạng biệt danh “Tế điên Nam Định” thường xuyên livestream xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Chiều 18-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, sáng cùng ngày, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thùy (biệt danh "Tế điên Nam Định", trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự hiện hành.

Qua công tác điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã xác định: Từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy đã có 8 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí thô sơ”.

Bắt giam Tế Điên Nam Định
Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải các clip và livestream trên tài khoản facebook “Tế Điên Official” để kể về thời gian chấp hành án tại các trại giam. Trong phiên livestream ngày 11-7-2022, có thời gian 1 giờ 20 phút 42 giây, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại trại giam Ninh Khánh với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã làm việc với những cá nhân, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xác thực toàn bộ sự việc. Qua đó, xác định những thông tin do Nguyễn Văn Thùy lan truyền về trại giam Ninh Khánh là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật; đã xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo; gây dư luận xã hội tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thùy đã thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

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ĐỖ TRUNG

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Công an tỉnh Ninh Bình xuyên tạc sự thật Tế điên Nam Định giang hồ mạng Bắt giang hồ mạng "tế điên Nam Định"

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