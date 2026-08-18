Diễn đàn Pháp luật ASEAN: Bàn giải pháp ứng dụng AI xây dựng và thi hành pháp luật

“Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy lập pháp “quản trị” sang “thích ứng” và kiến tạo phát triển, đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống pháp luật để khai thác tối đa các tiềm năng của công nghệ mới”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: PHẠM TRUNG KIÊN

Sáng 18-8, Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số” chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày. Diễn đàn là sáng kiến do Bộ Tư pháp đề xuất, nhằm thúc đẩy hình thành mạng lưới hợp tác lâu dài giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp trong khu vực, đồng thời tạo không gian để nhận diện những cơ hội và thách thức mới.

Tham dự và phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, pháp luật là nền tảng của một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển; hệ thống pháp luật minh bạch chính là điều kiện để công nghệ mới được ứng dụng an toàn.

“Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy lập pháp “quản trị” sang “thích ứng” và kiến tạo phát triển, đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống pháp luật để khai thác tối đa các tiềm năng của công nghệ mới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, có 3 nguyên tắc ứng dụng AI cần bảo đảm: dữ liệu là nền tảng mở, “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất"; AI không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của con người, các ứng dụng hỗ trợ soạn thảo, thẩm định chính sách phải được kiểm soát cao nhất; luôn có sự phòng ngừa rủi ro nếu dữ liệu đầu vào bị sai lệch hoặc chi phối.

ASEAN cần trở thành khu vực tiên phong về ứng dụng AI có trách nhiệm và kêu gọi hợp tác trong các định hướng: xây dựng bộ nguyên tắc chung, chia sẻ tiêu chuẩn dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì các cơ chế đối thoại.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: PHẠM TRUNG KIÊN

Chia sẻ tầm nhìn và quan điểm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định, Việt Nam cam kết là thành viên trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ và học hỏi để xây dựng một không gian pháp lý số an toàn trong ASEAN.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp nêu rõ 4 nhóm vấn đề thảo luận trọng tâm tại diễn đàn. Đó là nhận diện xu hướng mới trong quản trị AI; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong xây dựng chính sách; ứng dụng AI trong dịch vụ công pháp lý; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có tư duy số.

Đại biểu quốc tế dự diễn đàn. Ảnh: PHẠM TRUNG KIÊN

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với một số doanh nghiệp công nghệ trong nước như VinDynamics, FPT, Viettel, CMC, LuatVietnam, Lexcentra, BKAV… tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm, giải pháp và nền tảng công nghệ tiên tiến đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan khu triển lãm công nghệ mới. Ảnh: PHẠM TRUNG KIÊN

ANH PHƯƠNG