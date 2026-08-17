Phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả liên tỉnh

Ngày 17-8, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị triệt phá thành công đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động liên tỉnh.

Đối tượng Huỳnh Quốc Thanh cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả

Theo đó, đầu tháng 8-2026, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) nhận tin báo từ chủ một quán nước trên địa bàn rằng, có đối tượng sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng (nghi tiền giả) để thanh toán tiền nước.

Sau đó, Công an phường Tân An xác định đối tượng sử dụng tờ tiền giả nêu trên là Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (sinh năm 2004, ngụ phường Tân An).

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng thu giữ thêm 74 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng do Thảo cất giấu. Thảo khai nhận, do cần tiền sử dụng nên lên mạng xã hội Facebook mua 32 triệu đồng tiền giả (bằng 6,2 triệu đồng tiền thật).

Thiết bị để các đối tượng sản xuất tiền giả

Công an TP Cần Thơ đã mở rộng điều tra từ các giao dịch mua bán, sử dụng trái phép tiền giả tại nhiều địa phương như: Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, TPHCM… Qua đó, bắt đối tượng cầm đầu đường dây là Huỳnh Quốc Thanh (sinh năm 1998, ngụ xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh).

Thanh khai nhận, cùng Nguyễn Trần Quốc Định (sinh năm 1998, ngụ xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) làm tiền giả tại nhà riêng. Sau đó, các đối tượng đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội để mua bán.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, công an thu giữ 126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 14 tờ mệnh giá 200.000 đồng tiền giả; đồng thời, thu giữ toàn bộ phương tiện sử dụng làm, sản xuất tiền giả.

TUẤN QUANG