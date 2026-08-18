Khởi tố vợ chồng Phú Lê

Chiều 18-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó có vợ chồng Phú Lê.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Phú (còn gọi là Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các tội danh "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thành lập các doanh nghiệp để kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Lê Văn Phú tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp

Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng để thu hút khách hàng. Cơ quan điều tra xác định, bị can Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Lã Thúy Kiều thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Lã Thúy Kiều tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc, trong giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú của vợ chồng Phú Lê bị xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú cùng người thân, nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Lê Văn Phú và các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp

Thời gian gần đây, Phú Lê thường xuyên đăng tải trên trang facebook cá nhân về việc cùng đi làm từ thiện với Bùi Xuân Huấn (còn gọi là Huấn hoa hồng, đối tượng vừa bị khởi tố). Trang facebook mang tên Phú Lê (có tích xanh) hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Vụ án đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

ĐỖ TRUNG