Ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội “Lừa dối khách hàng”

Ngày 17-8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cùng vụ việc, 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng (trước đây) và một số cựu cán bộ quận Hà Đông (trước đây) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa chung cư CT6C xây dựng không nằm trong dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo hồ sơ vụ án, dự án CT6 Kiến Hưng được cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch này.

Từ tháng 3-2011, ông Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để khách hàng tin tưởng mua căn hộ. Tại khối nhà cao tầng, ông tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây tăng căn hộ và thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt…

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Cáo trạng cho thấy, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội định giá tài sản là các căn hộ trong vụ án tăng gần 4 lần (so với định giá trước đây). Giá trị tài sản căn cứ giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà.

Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ nêu trên là hơn 2.047 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2025, cơ quan công tố ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản về cùng tội danh, nhưng vụ án sau đó bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong cáo trạng này, 519 căn hộ được định giá hơn 548 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG