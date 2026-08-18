Bắt tạm giam 4 người "biến" thịt trâu thành khô bò, bán ra thị trường

Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt trâu giả khô bò quy mô lớn do Lê Văn Tình (sinh năm 1981), Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods, phường Long Thành, TP Đồng Nai cầm đầu.

Nguyên liệu đang được chế biến. Ảnh: CA TPĐN

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an phát hiện đường dây có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm nên xác lập chuyên án 526G để đấu tranh.

Cơ quan chức năng niêm phong số hàng hoá thịt bò giả. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 5-8, Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Trần Lê Foods và Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa. Tại Công ty TNHH Trần Lê Foods, công an thu giữ khoảng 400kg thịt trâu nguyên liệu đang chế biến, hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi là khô trâu giả khô bò, gần 1,4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Kết quả giám định xác định hơn 1,6 tấn thịt khô là thịt trâu được chế biến thành sản phẩm khô bò, trị giá gần 528 triệu đồng theo giá bán của Tình. Tại Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, lực lượng công an thu giữ gần 455kg thịt khô; giám định xác định gần 430kg là thịt trâu được bán dưới tên "khô bò", trị giá gần 231 triệu đồng.

Niêm phong số sản phẩm thu giữ tại Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa. Ảnh: CA TPĐN

Điều tra cho thấy từ ngày 27-5-2025 đến khi bị phát hiện, Công ty TNHH Trần Lê Foods mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ, trị giá gần 17,7 tỷ đồng, cùng nhiều phụ gia, gia vị, bao bì, tem nhãn để sản xuất. Tình chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả “thịt bò”, bán với giá trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng.

Giúp sức cho Tình có Phạm Thị Kim Loan (sinh năm 2002), kế toán công ty, và Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1986), quản lý, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất. Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1989), chủ Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, biết sản phẩm mua từ Tình có nguồn gốc thịt trâu nhưng vẫn mua bán để thu lợi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm Lê Văn Tình, Nguyễn Đình Hùng, Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thúy để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

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PHÚ NGÂN