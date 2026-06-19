Bắt vụ vận chuyển 27kg ma túy qua địa bàn Hà Tĩnh

Ngày 19-6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Video: Bắt giữ vụ vận chuyển 27kg ma túy qua địa bàn biên giới Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT426, lúc 11 giờ 30 phút ngày 12-6, tại Km67+200 quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Xuân Thanh, sinh năm 1982, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Xuân Thanh đi trên xe taxi, mang theo 2 ba lô màu xanh. Bên trong có 12 bánh heroin, 11kg ma túy đá, 10kg ketamine, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27kg.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm Hoàng Ngọc Phú, sinh năm 1990, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Hoàng Ngọc Phú tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, đến phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, để bàn giao cho một đối tượng khác, lấy tiền công 50 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Xuân Thanh cùng tang vật trong chuyên án

Hiện đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho lực lượng chức năng theo quy định.

DƯƠNG QUANG