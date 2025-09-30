Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030: Xác định 3 nhiệm vụ đột phá

Chiều 30-9, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết giai đoạn 2020–2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 2025–2030 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị; thống nhất 29 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; phấn đấu đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng; đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 10%-12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung huy động và phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa dạng, đồng bộ, hiện đại, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại gắn với phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại đại hội

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định: thành công của đại hội là kết quả kế thừa, phát huy thành tựu qua nhiều nhiệm kỳ; thể hiện nỗ lực, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân; đồng thời là bước cụ thể hóa đường lối của Đảng phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh. Kết quả đại hội phản ánh ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

XUÂN TRUNG