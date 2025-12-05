PVFCCo tiên phong giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ phương tiện giao thông

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa phối hợp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tổ chức hội thảo “Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam bộ”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội thảo

Đồng hành cùng chuyển đổi xanh

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng phát thải từ phương tiện sử dụng động cơ diesel, một trong các nguồn phát thải bụi mịn PM2.5, NOx và SOx lớn nhất hiện nay. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, Đông Nam bộ có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa và liên tỉnh lớn nhất cả nước, đang chịu áp lực nặng nề từ phát thải giao thông.

Các chuyên gia cũng nhận định, tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM vẫn diễn biến phức tạp, có thời điểm chạm mức xấu, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe cộng đồng. Ngoài giao thông, ý thức người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường còn hạn chế; tình trạng xả rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp, xây dựng không đảm bảo chuẩn môi trường vẫn diễn ra.

Các chuyên gia phân tích về tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn

Theo Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên, với vai trò chủ lực trong ngành năng lượng và hóa chất của quốc gia, Petrovietnam xác định nhiệm vụ đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế là trách nhiệm xuyên suốt. Tập đoàn tập trung đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm sạch và thân thiện môi trường, trong đó có nhóm giải pháp giảm phát thải khí NOx – loại khí độc hại từ động cơ diesel gây tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường đô thị. Trong đó có sản phẩm DEF - Phú Mỹ Xanh được đánh giá là thân thiện với môi trường.

Petrovietnam cam kết tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ các địa phương như Hà Nội, TPHCM và khu vực Đông Nam bộ trong kiểm soát ô nhiễm không khí và cải thiện chất lượng sống của người dân, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Giải pháp DEF và công nghệ SCR

Cũng tại hội thảo, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về công nghệ xử lý khí thải hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống SCR kết hợp dung dịch DEF (Diesel Exhaust Fluid), giải pháp đang được các quốc gia có tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… áp dụng rộng rãi. Các đại biểu cũng đề xuất cần có chính sách hỗ trợ để xe diesel đời cũ lắp đặt thêm thiết bị phù hợp, từ đó sử dụng được DEF và giảm phát thải đạt chuẩn. Việc mở rộng sử dụng DEF sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí đô thị, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao hiệu quả vận hành phương tiện.

DEF - Phú Mỹ Xanh là sản phẩm giúp giảm phát thải khí NOx

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Hóa chất và Phân bón dầu khí chia sẻ, sản phẩm DEF - Phú Mỹ Xanh được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 22241 về hàm lượng và độ tinh khiết, đồng thời đạt chứng nhận chất lượng quốc tế SGS. DEF Phú Mỹ Xanh đã được PVFCCo - Phú Mỹ chính thức đưa ra thị trường vào tháng 6-2025. Nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm đến với người sử dụng, cũng trong tháng 6, PVFCCo - Phú Mỹ đã ký hợp tác với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) để phân phối sản phẩm DEF Phú Mỹ Xanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của PV Oil trên toàn quốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Hóa chất và Phân bón dầu khí Nguyễn Xuân Hòa chia sẻ thông tin về sản phẩm DEF - Phú Mỹ Xanh

Dung dịch DEF là hỗn hợp urea tinh khiết và nước cất, đóng vai trò là chất xúc tác giúp chuyển hóa NOx thành nitơ và hơi nước – hoàn toàn vô hại với môi trường. Khi được phun vào hệ thống SCR, DEF có thể giúp giảm tới 90% lượng NOx phát thải, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất vận hành và giảm tiêu hao nhiên liệu.

PHÚ NGÂN